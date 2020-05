By Alessandra Chianese

Coronavirus a Napoli, situazione in netto miglioramento: 29 guariti e 1 nuovo caso





NAPOLI – Aggiornamento in merito all’emergenza Coronavirus nella città di Napoli: risultano nella giornata di oggi, lunedì 25 maggio, 1 nuovo caso positivo e 29 guariti. Una situazione in netto miglioramento, grazie anche al fatto che non si è registrato alcun decesso: il totale resta di 125 morti.

Complessivamente, sono 982 le persone risultate positive dall’inizio della pandemia, 624 i guariti, 163 gli asintomatici, 43 i ricoverati in ospedale (di cui 4 in terapia intensiva), 190 coloro che si trovano in isolamento presso le proprie abitazioni.

Il totale dei positivi è ottenuto dalla somma dei dati riportati in rosso nella grafica. I dati sono trasmessi dall’ASL Napoli 1 Centro.

