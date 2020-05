Coronavirus a Napoli: un nuovo decesso, i positivi salgono a 223

NAPOLI – E’ stato diffuso poco fa il consueto resoconto giornaliero rispetto alla situazione dei contagi COVID-19 per la Città di Napoli, aggiornato alle ore 11:00 di oggi, mercoledì 27 maggio.

Il totale dei “positivi attivi”, 223 (10 in più rispetto a ieri), è ottenuto dalla somma dei dati riportati in rosso nella grafica: cioè i “ricoverati in ospedale” (40) e “in isolamento a casa” (183). Il totale dei deceduti sale a 126, uno in più rispetto a ieri.

I dati sono trasmessi ogni giorno dall’ASL Napoli 1 Centro.