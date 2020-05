By Daniele Bahri

Il Sindaco: “Abbiamo impiegato tanto per uscirne e ci vuole davvero poco per ricadere nell’incubo”

Coronavirus a Villaricca, oggi altri 3 guariti: luce in fondo al tunnel





VILLARICCA – Ottime notizie quelle che giungono da Villaricca dove nella giornata di oggi, sono stati registrati altri 3 guariti dal Coronavirus. Ad annunciarlo il Sindaco Rosaria Punzo.

L’ANNUNCIO

La riapertura quasi totale, con anche le attività commerciali è ormai vicinissima. Il peggio sembra veramente alle spalle e per Villaricca questa ripartenza si accompagna a delle ottime notizie. Aggiungiamo infatti altri 3 guariti che portano a 20 il numero totale.

Insomma siamo quasi fuori dal tunnel, però come sempre la mia raccomandazione è al rispetto delle norme, del distanziamento, dell’utilizzo della mascherina. Abbiamo impiegato tanto per uscirne e ci vuole davvero poco per ricadere nell’incubo. Iniziamo così questo bel fine settimana.

Resta aggiornato con le notizie de Il Meridiano News: clicca qui