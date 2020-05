Coronavirus, ad Afragola un altro morto. Il Sindaco: “L’emergenza non è finita”

AFRAGOLA – Un nuovo decesso per Coronavirus quello che si è registrato nel comune di Afragola, ad annunciarlo il Sindaco Claudio Grillo.

LA DICHIARAZIONE

“Devo informarvi che il Dipartimento di Prevenzione ASL Napoli2 Nord purtroppo mi ha comunicato che un nostro concittadino ricoverato in ospedale è venuto a mancare per le complicanze del Covid19. Alla famiglia esprimo, in questo momento dolorosissimo per la perdita del caro congiunto, il cordoglio personale e dell’intera Amministrazione Comunale.

Gli altri dati della giornata indicano 38 tamponi negativi, 3 contagiati guariti; con questi dati il quadro complessivo ad oggi è il seguente: 13 positivi, 4 deceduti e 38 guariti. Questi numeri, che purtroppo registrano il decesso del nostro concittadino, ci confermano che l’emergenza sanitaria non è ancora superata; per questo dobbiamo affrontare l’avvio della fase 2 con responsabilità crescente e con la piena consapevolezza che ognuno di noi è chiamato a dare il proprio fondamentale contributo per superare le attuali emergenze.”.

COMUNICATO STAMPA

FOTO DI REPERTORIO

Resta aggiornato con le notizie de Il Meridiano News: clicca qui

Diventa fan su Facebook, clicca Mi Piace sulla nostra fanpage