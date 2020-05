Coronavirus, allarme in un’ex zona rossa della Campania: 12 nuovi positivi su 21

«Nella giornata di ieri – ha detto De Luca – su 21 nuovi positivi in Campania, dodici sono stati registrati ad Ariano Irpino, dove stiamo facendo migliaia di tamponi. Stiamo verificando se si tratta di vecchi contagi o di una nuova ondata. Ci auguriamo di non dover adottare nuovi provvedimenti restrittivi. Da lunedì ad oggi sono rientrati dal Nord 12mila persone. In molti sono risultati positivi al test rapido, esito smentito dal tampone; dunque, questo tipo di esame è inaffidabile. C’è un solo positivo al Covid-19, circa mille persone si sono messi in isolamento domiciliare. Continueremo i controlli fino al 18 maggio».