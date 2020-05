Coronavirus, Ascierto: “Il pericolo non è passato, la seconda ondata è un rischio altissimo”

NAPOLI – Da domani avrà inizio la Fase 2 in Italia per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. In merito alle nuove disposizioni previste per le prossime due settimane, si è espresso il professore Paolo Ascierto. L’oncologo del Pascale ha affermato in un’intervista al Mattino che bisogna stare molto attenti in quanto il virus non è ancora scomparso. «Fase 2 non significa rompete le righe, perché il pericolo non è passato, il virus è ancora tra di noi. In alcune regioni del nord soprattutto i numeri sono ancora preoccupanti, anche se la situazione è migliorata. Ma dobbiamo a tutti i costi evitare che il virus riprenda a circolare e a determinare nuove ondate di infezione. Quello che è accaduto in Germania, dove i casi sono riesplosi dopo la riapertura, deve essere un monito per tutti noi».

Ascierto è noto per aver sperimentato il Tociluzumab come farmaco per contrastare il coronavirus; ora spinge per i test sierologici a tutti i pazienti e tutti i lavoratori. «Psicologicamente molti pensano che ormai il peggio è passato, ma non è così. La seconda ondata è un rischio altissimo» – conclude il professore.

