Coronavirus, contagiato bambino di 3 anni: positivi anche i genitori

By Giovanna Iazzetta

CASERTA – Nuovo caso positivo di coronavirus nel comune di Castel Volturno. Ad essere contagiato è un bambino di soli 3 anni. A renderlo noto, è il primo cittadino Luigi Petrella con un post sulla sua pagina Facebook. Il piccolo è in buone condizioni e si trova in isolamento domiciliare.

L’ANNUNCIO DEL SINDACO

“Il bambino sta bene e si trova in isolamento domiciliare insieme a suo padre (guarito dal Covid-19). La madre invece è ancora ricoverata in ospedale. Il bambino contagiato fa parte di un nucleo familiare con 4 persone contagiate: il padre (guarito), la madre e i due nonni materni (che abitano di fatto nello stesso stabile del piccolo nipote). Ho parlato con la dottoressa Bonavolontà la quale mi ha riferito che la prossima settimana sarà effettuato un ulteriore tampone sul piccolo, in quanto è possibile che il contagio sia avvenuto già una decina di giorni fa”.

