Coronavirus, De Luca: “Chi viene dal nord non deve portare nuovi focolai del virus”

CAMPANIA – “Dobbiamo garantirci che chi viene in Campania non porti nuovi focolai di Coronavirus”. Questo uno dei punti cruciali del governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca che continua a predicare prudenza. “Abbiamo già acquistato i vaccini, che saranno obbligatori per il personale sanitario. Fine settembre ed ottobre saranno un periodo tremendo: c’è il pericolo concreto di una ripresa. I sintomi per coronavirus ed influenza sono molto simili. Noi dovremo essere pronti con la rete ospedaliera, dobbiamo sempre avere una riserva di posti. Ed è per questo motivo che dobbiamo continuare ad essere molto attenti, a rispettare tutti le regole. I problemi devono essere prevenuti, dobbiamo evitare tragedie come sta accadendo in altre parti d’Italia. Chiedo ai miei corregionali di evitare di andare negli ospedali del nord, sia perchè i nostri ospedali sono i più sicuri, sia perchè la nostra assistenza è la migliore d’Italia, forse del mondo. Penso al Pascale, al Cotugno, a diversi reparti di cardiologia, ai trapianti, alle fratture, alle operazioni sui fegati. Abbiamo eccellenze che si elevano su tutti. Abbiamo ospedali tra i più sicuri. Provvederemo inoltre a posticipare di un anno gli interventi di procreazioni assistite per le donne, che avranno tempo fino ai 46 anni di età”.

“In Campania – conclude De Luca – non si suonano le trombe. Si fanno i fatti. Abbiamo ordinato una produzione di ventilatori polmonari in corso per tutta la Regione. Quando ripartiremo lo faremo per sempre e non per un periodo limitato. La nostra economia ripartirà in modo massiccio”.