Coronavirus, focus sulla Campania: calano a 17 i ricoveri in terapia intensiva

NAPOLI – Con l’aggiornamento giornaliero da parte della Protezione Civile relativo all’epidemia di coronavirus in Italia si completano anche i dati regionali, anche oggi il numero dei contagiati in Campania è in calo: si scende a 1736, con una variazione parziale di -29 perché ai 15 nuovi contagi (totale 4654) vanno a sottrarsi 42 guarigioni (totale 2522) e, purtroppo, 2 decessi (totale 396).

Gli ospedali si svuotano, il dato più interessante è quello legato ai ricoverati in terapia intensiva: con il -2 registrato ieri si arriva a 17 pazienti in tutta la Regione, l’ultima volta che il dato è stato così basso è stata il 13 marzo, oltre due mesi fa, come desumibile dal grafico in evidenza di questo articolo. Gli ospedalizzati negli altri reparti sono 341, per un totale di 358 ricoverati in tutti gli ospedali della Campania.

Cala, infine, anche la percentuale dei tamponi positivi su quelli effettuati: 4654 su 131544 test, che porta il rapporto al 3.5%.