Coronavirus, focus sulla Campania: gli attuali positivi scendono a 1696

By redazione

17 i ricoverati in terapia intensiva





NAPOLI – Dati sul contagio di coronavirus in Campania ancora in calo, secondo quanto comunicato dall’unità di crisi regionale gli attuali positivi sono diminuiti ieri di 14 unità, scendendo a 1696 grazie ai 30 guariti che hanno superato il numero dei nuovi contagi, ovvero 16. Nessun decesso registrato.

Tornano 17 i ricoverati in terapia intensiva, dopo che ieri erano passati a 16. Il numero degli ospedalizzati totali è comunque in diminuzione: da 367 a 359. Sono 1337 i contagiati in isolamento domiciliare.

Ad oggi sono stati effettuati 139787 tamponi, dei quali il 3,35% è risultato positivo: 4684.