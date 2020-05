Coronavirus, focus sulla Campania: si svuotano le terapie intensive, i ricoverati scendono a 9

NAPOLI – Con l’aggiornamento odierno si completa il quadro dei dati relativi alla diffusione del contagio da coronavirus covid-19 in Campania. La variazione più significativa è quella che riguarda i ricoverati in terapia intensiva, che in due giorni si sono quasi dimezzati: dopo essere stati 17 per quasi una settimana, infatti, sono passati prima a 12 e poi ai 9 attuali.

Sempre più basse anche le percentuali dei tamponi positivi su quelli totali, che ieri sono scesi fino allo 0,18%, valore più basso di sempre con i 9 casi registrati su 5078 test, mentre il dato complessivo è sceso oggi allo 0,3% con i 4723 tamponi positivi sui 155842 effettuati.

Attualmente si contano in Regione 1373 contagiati, per averne così pochi bisogna tornare ai dati di fine marzo quando la curva era decisamente in crescita. Dei casi attuali, 1052 sono in isolamento domiciliare e 321 sono ricoverati (9, come detto, in terapia intensiva e 312 in altri reparti).

Ieri a dispetto dei 9 nuovi casi si sono registrate 76 guarigioni e, purtroppo, 2 decessi. Il parziale degli attuali positivi è calato perciò di 69 unità. Il “segno meno” è una costante da 18 giorni ed è comparso 33 volte negli ultimi 37 giorni, in cui il totale degli attuali positivi è sceso dai 3118 ai 1373 di oggi.