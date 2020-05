Coronavirus, il dramma dell’ex attaccante: morti i genitori, contagiati lui, fratelli e cognati

VICENZA – Marco Nicoletti, 61 anni, ex attaccante degli anni ’80 di Cremonese, Como e Vicenza, sta vivendo sulla sua pelle l’incubo Coronavirus, che ha distrutto la sua famiglia in pochi giorni.

«Quello che mi è successo è incredibile. La mia vita è stata stravolta in meno di un mese. Questo è il periodo più brutto della mia esistenza, sono stato travolto da una grande sofferenza fisica e psichica. Ora spero solo di uscirne presto». Queste le dichiarazioni dell’ex calciatore, intervistato da laprovinciadicremona.it, ancora ricoverato all’ospedale di Vicenza. Ora sta meglio e tra qualche giorno verrà dimesso, ma il Covid 19 ha colpito duramente tutta la sua famiglia. Prima papà e mamma, rispettivamente di 90 e 88 anni e poi lui, suo fratello, sua sorella e i cognati.

«Avevo raggiunto i miei fratelli a Vicenza i primi giorni di aprile – spiega Nicoletti – perchè mio papà stava male e volevo dare una mano. Prima di Pasqua lo hanno dimesso dicendo che era negativo al virus, ma è peggiorato in pochissimi giorni. Noi lo abbiamo assistito al meglio delle nostre possibilità, ma non c’è stato nulla da fare. Lui non portava la mascherina perchè stava molto male e faceva fatica a respirare, noi cercavamo di dargli sollievo in qualche modo, ma stava davvero troppo male e così abbiamo richiamato l’ambulanza. L’hanno riportato in ospedale ma non c’è stato nulla da fare. Il giorno di Pasquetta se ne è andato. Subito dopo è stata male mia madre. Era debilitata dal Covid, ma soprattutto straziata dal dolore per la perdita di papà e si è lasciata andare. Ha rinunciato a combattere e dopo una settimana lo ha raggiunto. Erano anziani per carità, me ne rendo conto, ma per noi figli è stato un grandissimo dolore lo stesso. Un dolore che non abbiamo fatto neppure in tempo a metabolizzare perchè subito dopo la loro perdita ci siamo ammalati anche tutti noi. Io, mio fratello e mia sorella, uno dopo l’altro. I miei cognati subito dopo, anche se loro, forse perchè erano stati meno a contatto con i miei, hanno preso il virus fortunatamente in forma più leggera e senza troppe conseguenze».