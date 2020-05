Coronavirus, il mercato del sesso non si ferma: prostitute e clienti senza alcuna precauzione

NAPOLI – Non si ferma il mercato del sesso a Napoli, nonostante l’epidemia da Coronavirus. Un servizio di Luca Abete, famoso giornalista del tg satirico “Striscia la Notizia”, in onda sulle reti Mediaset, ha mostrato come nonostante la presenza del virus, i clienti di prostitute ed escort, certamente non sono intimoriti e continuano con le loro attività.

I siti di escort sono pieni di annunci e quando si parla di precauzioni, assicurano la pulizia assoluta delle loro case e del loro corpo. Discorso diverso invece per quanto riguarda coloro che “si vendono” in strada. In giro per il centro direzionale infatti, sono tante le donne, anche giovanissime che offrono prestazioni sessuali ai propri clienti. Intervistate, hanno ribadito che a loro non interessa del virus, in quanto hanno bisogno di denaro.

Anche i residenti della zona lamentano la situazione, denunciando che i clienti “consumano”, violando qualsiasi norma anti-contagio. Infatti, tanti di loro, sono stati visti senza alcuna precauzione, senza mascherina e senza guanti.

