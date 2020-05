Coronavirus in Campania, De Luca: “Ingresso alle isole consentito previo test rapido. Se positivi si resta a casa”

CAMPANIA – Ho appena firmato l’Ordinanza n.46 del 9 maggio 2020 con ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a darne notizia è il governatore della Campania Vincenzo De Luca.

In particolare, su ingressi e spostamenti l’ordinanza prevede per le isole:

Spostamenti da altre regioni italiane e dall’estero:

– divieto di raggiungere le isole con mezzi privati da diporto, tenuto conto dell’esigenza di controllare gli sbarchi;

– obbligo per i viaggiatori di imbarcarsi unicamente con traghetti di linea e dalle sole stazioni di Napoli Porto di Massa e Pozzuoli;

– obbligo della prenotazione online;

– obbligo di presentarsi all’imbarco almeno un’ora prima della partenza, per consentire i controlli;

– obbligo per tutti i viaggiatori di sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea ed al

test rapido Covid-19;

– divieto di imbarco per i viaggiatori che presentano una temperatura corporea pari o superiore a 37,5°C;

– divieto temporaneo di imbarco per i viaggiatori che risultano positivi al test rapido Covid-19, con disposizione della sorveglianza fiduciaria, in attesa dell’esito del tampone molecolare nasofaringeo.

Spostamenti infraregionali:

– divieto di raggiungere le isole con mezzi privati da diporto, tenuto conto dell’esigenza di controllare gli sbarchi;

– obbligo per i viaggiatori di imbarcarsi unicamente con traghetti e aliscafi di linea dalle stazioni di Napoli Porto di Massa, Napoli Beverello, Pozzuoli, Castellamare di Stabia e Sorrento;

– obbligo di presentarsi all’imbarco almeno un’ora prima della partenza, per consentire i controlli;

– obbligo per tutti i viaggiatori di sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea e, in caso di temperatura pari o superiore a 37,5°C, a test rapido Covid-19;

– divieto di imbarco per i viaggiatori che presentano una temperatura corporea pari o superiore a 37,5°C;

– divieto temporaneo di imbarco per i viaggiatori che risultano positivi al test rapido Covid-19, con disposizione della sorveglianza fiduciaria, in attesa dell’esito del tampone molecolare nasofaringeo.