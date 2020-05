By Gianluca Russo

Coronavirus in Campania: meno di 1000 i positivi, non accadeva da 2 mesi





CAMPANIA – Per quanto concerne l’emergenza coronavirus, con l’ultimo aggiornamento in Campania si torna ad avere meno di 1000 contagiati dal coronavirus: sono 986 (4787 casi – 3390 guariti – 411 deceduti). Non erano così pochi dal 24 marzo scorso, quando se ne contavano 992.

Questi i dati aggiornati:

Una vittima e 35 guariti da coronavirus ieri in Campania: così i dati dell’Unità di crisi, aggiornati alla mezzanotte scorsa. Il totale dei positivi è di 4.787 su 193.669 tamponi eseguiti, quello dei decessi sale a 411 e quello dei guariti a 3.390. Ecco il riparto per provincia dei contagi. Napoli: 2.611 (di cui 998 nel capoluogo e 1.613 nel circondario); Salerno: 685; Avellino: 543; Caserta: 459; Benevento: 206. Altri in fase di verifica Asl: 283.