Coronavirus, la cura al plasma funziona: “Un incredibile traguardo”

LOMBARDIA – L’emergenza Coronavirus ha determinato anche la sperimentazione di nuove terapie che possano aiutare a fronteggiarla in attesa di un vaccino. Presso l’ospedale San Matteo di Pavia, si sta studiando una terapia a base di plasma iperimmune, donato dai pazienti guariti, che hanno sviluppato gli anticorpi: una cura che può consentire di evitare il ricorso alla terapia intensiva, un passaggio molto pesante per ogni paziente Covid.

Il plasma iperimmune è una componente del sangue dei pazienti guariti dal Covid-19, particolarmente ricco di anticorpi specificamente diretti contro il virus: viene prelevato dal donatore e raccolto mediante un separatore cellulare. «Da un soggetto che dona 600 ml di plasma iperimmune otteniamo due “proiettili” da dare a due pazienti» spiega il dottor Cesare Perotti, direttore di immunoematologia del San Matteo. Il protocollo è sicuro: il prodotto viene controllato dal centro nazionale sangue. La sperimentazione sta dando esito positivo: «In Lombardia le 120 sacche infuse a 52 pazienti, non ancora in rianimazione, stanno dando ottime speranze».

Soddisfazione da parte del presidente della Regione Lombardia: “In molti casi consente di evitare ai pazienti la rianimazione e sapendo quanto sia dura, questo è già un incredibile traguardo contro il maledetto Covid” – afferma Attilio Fontana. – “Un protocollo predisposto dal servizio di Immunoematologia e Medicina trasfusionale del San Matteo, in collaborazione con le strutture di Mantova e Lodi, nonché dall’Azienda ospedaliera universitaria di Padova. Sviluppata in Lombardia e già esportata negli Stati Uniti, dove si sta applicando in 116 centri universitari. La cura si sviluppa in abbinamento al test sierologico, sempre del San Matteo di Pavia, che, oltre a dirti se hai o non hai gli anticorpi, ne analizza la quantità presente nel tuo sangue definendo se tu possa diventare donatore del prezioso Plasma con un’alta presenza di anticorpi.”

