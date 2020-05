Coronavirus, la vittoria di nonna Iolanda: guarisce a 100 anni

By Alessandra Chianese





SICILIA – Buone notizie presso il Covid Hospital di Partinico, in provincia di Palermo: un’anziana che ha compiuto 100 anni lo scorso 4 gennaio è guarita dal Coronavirus. Si tratta di Iolanda Neri, ospite nella casa di riposo Regina Pacis, struttura in cui è scoppiato un vero e proprio focolaio.

Applausi da medici e infermieri che si sono occupati della paziente nel periodo in cui ha contratto il Covid-19. Commossa la signora Iolanda: ha ringraziato “tutte le ragazze” che sono state con lei e “che sono state gentilissime”. Adesso è il momento di tornare a casa e riabbracciare i suoi familiari.

“Oggi sconfiggiamo due nemici terribili dei nostri pazienti anziani: la paura e la solitudine” – dice il coordinatore del Covid Hospital di Partinico, Vincenzo Provenzano – “La direzione strategica dell’Asp ha voluto per questo ospedale un team fatto di esperti vari, tra cui anche gli psicologi, che ha permesso ad una paziente che ha superato i 100 anni di uscire non solo in perfetta salute ma anche sorridente”.

Iolanda Neri è la seconda paziente centenaria che esce dal presidio dopo l’esito negativo del tampone e quindici giorni in terapia semi intensiva.

Guarda il video -> https://palermo.gds.it/video/cronaca/2020/05/13/la-vittoria-sul-coronavirus-a-100-anni-dimessa-dallospedale-di-partinico-630f2bc4-7839-4c9b-8e43-d618e8218999/

