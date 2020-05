Coronavirus, lo studio rivela: i deceduti avrebbero vissuto altri 10 anni

ITALIA – Gli uomini che sono morti di Covid-19 avrebbero vissuto in media altri 14 anni, le donne altri 12: sono questi i dati forniti da un’analisi preliminare realizzata da un gruppo di scienziati scozzesi dell’Università di Glasgow ed Edimburgo. Considerando anche la presenza di eventuali malattie precedenti i numeri diventano leggermente inferiori: si passa a 13 anni per gli uomini e 11 per le donne.

Lo studio è stato riportato da “Il Sole 24 Ore”. Ogni decesso avrebbe sottratto in media oltre dieci anni di vita a chi ne è stato colpito. Gli autori dello studio hanno stimato gli anni potenziali di vita perduti di chi è purtroppo deceduto a causa dell’emergenza coronavirus, combinando i dati italiani delle morti con informazioni su quanto tendono a vivere diverse combinazioni di età, sesso ed eventuali malattie pregresse in condizioni “normali”, cioè prima dell’arrivo dell’epidemia. I primi arrivano da informazioni rese note dall’Istituto superiore di sanità (ISS) in uno dei suoi bollettini periodici.

A parte i casi più problematici e rari, ovvero di persone che hanno contratto la malattia mentre avevano già di una patologia precedente, nella maggior parte di combinazioni di età, sesso e condizioni di salute, gli anni di vita andati persi “sono rimasti sopra i cinque”.

Come notano gli autori dello studio, “la mortalità da Covid-19 rappresenta un peso sostanziale per gli individui, comparabile con malattie a lungo termine ad elevato peso” come alcune croniche che colpiscono il cuore o altre che ostruiscono i polmoni. “Anche considerando il numero di malattie pregresse”, continuano, “la maggior parte degli individui ha perso ben più di uno o due anni di vita come suggerito da alcuni”. La mortalità da COVID-19 rappresenta un peso notevole per le persone.

