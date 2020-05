Coronavirus, l’Onorevole Edmondo Cirielli nuovamente positivo

SALERNO/NAPOLI – Edmondo Cirielli è risultato di nuovo positivo al coronavirus. È uno dei primi casi di doppio contagio in Italia. Dopo la brutta esperienza di marzo, quando fu ricoverato d’urgenza al Cotugno di Napoli, l’onorevole è risultato di nuovo positivo al covid. L’onorevole di Fratelli d’Italia la scorsa settimana, si è sottoposto ad un esame del sangue dove erano emersi alcuni valori alterati. Effettuato un nuovo tampone, Cirielli è risultato nuovamente positivo al covid.

Non avrei voluto tornare sull’argomento. Speravo di essermi liberato da un incubo ,pensando in fondo che a me era andata anche bene , considerando quanto hanno sofferto non soltanto i tantissimi che non ce l’hanno fatta , i loro familiari , ma anche quelli che sono stati nell’inferno della rianimazione e ricoverati non potendo vedere i propri familiari ed essere costretti all’assistenza in reparti ad alto contenimento biologico .

Un giorno mi era bastato per solo per immaginare l’inferno che hanno passato tanti nostri connazionali, per quello che molti idioti di regime e del mondo accademico ( che ancora hanno il coraggio di parlare ) declassavano ad una semplice influenza .

Purtroppo solo ( e ribadisco SOLO per capire in che mani siamo ) per un mio eccesso di zelo e per la disponibilità di un amico che ha un laboratorio ,ho capito che potevo essere TORNATO ancora POSITIVO AL COVID 19. Infatti per verificare se fossi divenuto immune ,o se potessi essere ancora infetto, mi sono fatto fare un prelievo del sangue per accertare la presenza degli anticorpi. Senza entrare nel tecnico l’esame ha accertato utilmente che avevo gli anticorpi anti Covid ma ha anche segnalato la possibilità che l’infezione fosse ancora presente” .

FONTE: L’OCCHIO DI SALERNO