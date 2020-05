By Alessandra Chianese

I casi risultati positivi in totale nella provincia di Caserta sono 448

Coronavirus nel casertano, i dati: situazione in miglioramento





CASERTANO – La situazione in merito ai contagi da Coronavirus nel casertano migliora: nessun caso è stato accertato nelle ultime 24 ore. Scendono a 58 gli attuali positivi: si segnalano due guarigioni a Marcianise e Aversa, città che quindi scendono rispettivamente a zero casi e un solo caso nel proprio territorio.

I casi positivi in totale restano 448; 58 sono gli attuali positivi e 1118 i soggetti in quarantena. I guariti sono 346, 2 in più rispetto alla giornata.

I decessi sono 44 (6 Santa Maria Capua Vetere, 6 Marcianise, 4 Aversa,2 San Prisco, 3 Mondragone, 1 Caserta, 2 Vitulazio, 1 San Cipriano, 1 Castel Volturno, 1 Roccamonfina, 1 Carinola, 1 Santa Maria a Vico, 1 Orta di Atella, 2 Maddaloni, 1 Teano, 1 Bellona, 2 Casal di Principe, 1 Arienzo, 1 Castel Morrone, 1 San Tammaro, 1 Grazzanise, 1 Villa di Briano, 1 Pietravairano).

I pazienti ricoverati nel casertano ma non residenti sono 4.

Ecco l’elenco per i singoli comuni.

ALIFE 1 (1 GUARITO)

ALVIGNANO 1 (1 GUARITO)

ARIENZO 2 (1 GUARITO E 1 DECEDUTO)

AVERSA 30 (25 GUARITI E 4 DECEDUTI)

BELLONA 9 (8 GUARITI E 1 DECEDUTO)

CAIANIELLO 2 (2 GUARITI)

CAIAZZO 4 (4 GUARITI)

CALVI RISORTA 1 (1 GUARITO)

CANCELLO ARNONE 1 (1 GUARITO)

CAPODRISE 5 (4 GUARITO)

CAPUA 7 (5 GUARITI)

CARINARO 7 (6 GUARITI)

CARINOLA 2 (1 GUARITO E 1 DECEDUTO)

*CARCERE SANTA MARIA C.V. 4

CASAGIOVE 7 (4 GUARITI)

CASAL DI PRINCIPE 7 (5 GUARITI E 2 DECEDUTI)

CASALUCE 3 (3 GUARITI)

CASAPULLA 9 (7 GUARITI)

CASERTA 27 (23 GUARITI E 1 DECEDUTO)

CASTEL MORRONE 2 (1 GUARITO E 1 DECEDUTO)

CASTEL VOLTURNO 14 (8 GUARITI E 1 DECEDUTO)

CELLOLE 1 (1 GUARITO)

CESA 7 (7 GUARITI)

CURTI 3 (3 GUARITI)

DRAGONI 3 (2 GUARITO)

FALCIANO DEL MASSICO 2 (2 GUARITI)

FORMICOLA 1 (1 GUARITO)

FRANCOLISE 8 (7 GUARITI)

FRIGNANO 2 (2 GUARITI)

GRAZZANISE 5 (4 GUARITI E 1 DECEDUTO)

GRICIGNANO D’AVERSA 10 (9 GUARITI)

LETINO 14 (2 GUARITI)

LUSCIANO 6 (4 GUARITI)

MACERATA CAMPANIA 2 (2 GUARITI)

MADDALONI 17 (13 GUARITI E 2 DECEDUTI)

MARCIANISE 26 (19 GUARITI E 6 DECEDUTI)

MARZANO APPIO 3 (3 GUARITI)

MIGNANO MONTELUNGO 1

MONDRAGONE 11 (8 GUARITI E 3 DECEDUTI)

ORTA DI ATELLA 13 (11 GUARITI E 1 DECEDUTO)

PARETE 1 (1 GUARITO)

PIANA DI MONTE VERNA 1

PIEDIMONTE MATESE 1 (1 GUARITO)

PIETRAMELARA 3 (3 GUARITI)

PIETRAVAIRANO 2 (1 GUARITO E 1 DECEDUTO)

PONTELATONE 1 (1 GUARTITO)

PORTICO DI CASERTA 6 (5 GUARITI)

RAVISCANINA 5 (4 GUARITI)

RECALE 3 (3 GUARITI)

RIARDO 3 (3 GUARITI)

ROCCA D’EVANDRO 1 (1 GUARITO)

ROCCAMONFINA 1 (1 DECEDUTO)

SAN CIPRIANO D’AVERSA 5 (3 GUARITI E 1 DECEDUTO)

SAN FELICE A CANCELLO 7 (6 GUARITI)

SAN MARCELLINO 1 (1 GUARITO)

SAN MARCO EVANGELISTA 4 (4 GUARITI)

SAN NICOLA LA STRADA 6 (4 GUARITO E 1 DECEDUTO)

SAN PIETRO INFINE 1

SAN PRISCO 9 (7 GUARITI E 2 DECEDUTI)

SAN TAMMARO 6 (5 GUARITI e 1 DECEDUTO)

SANTA MARIA A VICO 5 (4 GUARITI E 1 DECEDUTO)

SANTA MARIA CAPUA VETERE 34 (27 GUARITI E 6 DECEDUTI)

SANTA MARIA LA FOSSA 5 (4 GUARITI)

SANT’ARPINO 8 (7 GUARITI E 1 DECEDUTO)

SESSA AURUNCA 4 (4 GUARITI)

SPARANISE 1

SUCCIVO 8 (8 GUARITI)

TEANO 5 (4 GUARITI 1 DECEDUTO)

TEVEROLA 7 (7 GUARITI)

TRENTOLA DUCENTA 6 (5 GUARITI)

VALLE DI MADDALONI 5 (5 GUARITI)

VILLA DI BRIANO 2 (1 GUARITO 1 MORTO)

VILLA LITERNO 3 (3 GUARITI)

VITULAZIO 3 (1 GUARITO E 2 DECEDUTI)

