Coronavirus, nel vesuviano aumentano i casi: c’è un morto

By redazione





OTTAVIANO/POMIGLIANO – Aumentano i casi di cittadini positivi al Covid-19 nel comune di Ottaviano. Ad annunciarlo, il Sindaco Vincenzo Catapano, il quale anticipa anche la notizia del decesso di un uomo di Pomigliano d’Arco.

LE PAROLE DEL PRIMO CITTADINO

Lo sto ripetendo da giorni: l’emergenza sanitaria non è affatto conclusa, eppure assisto a comportamenti non conseguenti. Se si continua con leggerezza e disinvoltura il rischio di una nuova chiusura totale non è affatto remoto.

Resta aggiornato con le notizie de Il Meridiano News: clicca qui