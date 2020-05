Coronavirus, reso noto l’esito dei 14 tamponi effettuati alla barriera di Napoli-Caserta

MARCIANISE – C’era preoccupazione per i rientri in massa dal nord al sud con l’inizio della “Fase 2” dell’emergenza Coronavirus in Italia. Ieri, alla barriera autostradale Napoli-Caserta sull’A1, all’altezza del comune di Marcianise, erano stati effettuati 14 test rapidi, non sempre attendibili, che avevano dato esito positivo. Queste persone avevano sviluppato anticorpi al virus, probabilmente perchè entrati in contatto con persone infette, ed erano potenzialmente positive. Dunque, è stato effettuato successivamente, su di loro, il tampone vero e proprio. Oggi l’esito: quei tamponi, fortunatamente, sono risultati tutti negativi. Sono stati 85, in totale, gli automobilisti controllati ieri dai medici dell’Asl di Caserta.

