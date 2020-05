Coronavirus, scarcerato boss dei narcos: arruolava bambini per lo spaccio

Il boss era finito in carcere per diversi reati: è un sorvegliato speciale da circa un mese





NAPOLI – L’emergenza Coronavirus ha avuto risvolti particolari anche nell’ambito delle carceri: diversi sono stati i detenuti che hanno potuto usufruire di una liberazione anticipata, ossia quelli che dovevano scontare meno di diciotto mesi di carcere. Tra questi, c’è anche Franco Casillo, 47enne, noto negli ambienti della camorra come «’a vurzella», potente boss del traffico di droga di Boscoreale, alleato dei clan di provincia e dei quartieri dello spaccio di Napoli. Da un mese risulta un sorvegliato speciale con obblighi precisi da rispettare e un comportamento che, ad oggi, si è mostrato da perfetto ex detenuto rieducato.

Come riporta “Il Mattino”, il suo nome non è comparso negli elenchi dei mafiosi italiani scarcerati con l’emergenza Covid-19: la sua scarcerazione è passata sottotraccia, come se si trattasse di un detenuto qualsiasi. Ma Casillo ha commesso reati molto gravi: l’Antimafia lo ritiene un boss, un uomo capace di gestire un intero quartiere di edilizia popolare, il Piano Napoli di Boscoreale, e di trasformarlo in una piazza di spaccio in cui agiscono centinaia di uomini di pusher e anche ragazzini di età inferiore a 10 anni. Avrebbe anche corrotto uomini delle forze dell’ordine per ottenere favori importanti, tanto da avviare una sorta di trattativa Stato-camorra, offrendo il suo contributo nella cattura di importanti latitanti.

Quando è stato arrestato, Casillo ha finto una collaborazione con la giustizia, prima revocata, poi reiterata solo per la vicenda legata alla corruzione di alcuni carabinieri. Il processo su questi fatti è tuttora in corso al tribunale di Torre Annunziata, nonostante i moltissimi rinvii consecutivi: sei udienze di fila sono saltate, proprio quando era prevista l’ultima parte della testimonianza di Casillo, che finora ha confermato tutte le accuse, rispondendo alle domande della pm Ivana Fulco.

Casillo era stato capace, inoltre, di investire dieci milioni di euro a Vitulazio, nel Casertano, per far costruire un intero quartiere di palazzine in via Dante: oltre 60 appartamenti, 39 dei quali già venduti e abitati, sono stati sgomberati e confiscati perché costruiti con i soldi del clan Aquino-Annunziata.

FOTO IL MATTINO

