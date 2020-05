Coronavirus, sono 256 detenuti al 41bis scarcerati per l’emergenza

ITALIA – Sono 256 i detenuti al 41 bis o in regime di alta sicurezza scarcerati in ragione dell’emergenza sanitaria da coronavirus. Lo ha precisato il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, nel corso della sua audizione presso la commissione parlamentare Antimafia. Inizialmente risultavano 497 i detenuti scarcerati, ma “poi il Dap, dopo un’attento e approfondito esame su ogni provvedimento, ha potuto verificare che il numero di detenuti effettivamente scarcerati per motivazioni legate in tutto o in parte al rischio determinato dal Covid 19 è di 256”, ha puntualizzato il guardasigilli.

Il ministro della Giustizia ha poi reso noto che, al 19 maggio, dei 53458 detenuti risultano accertati 102 casi di persone recluse attualmente positive al coronavirus, di cui solo una ricoverata in strutture sanitarie esterne. Al momento del picco della pandemia “abbiamo avuto al massimo 162 detenuti contemporaneamente positivi su tutto il territorio nazionale.

Attualmente risultano guarite 122 persone recluse”, mentre “nel personale in servizio, su 40751 sono 154 i dipendenti che risultano attualmente positivi, di cui 4 del personale amministrativo e 150 tra gli agenti della Polizia penitenziaria”, ha spiegato il guardasigilli per poi aggiungere che 142 risultano guariti. Bonafede ha poi rinnovato la sua vicinanza alle famiglie dei due agenti che hanno perso la vita a causa del coronavirus.

