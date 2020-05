Coronvirus, ancora un giudice positivo al tribunale di Napoli

By Gianluca Russo

Chi ha lavorato con lui nelle ultime settimane oggi dovrà restare a casa per la sanificazione degli ambienti

NAPOLI – Ancora un giudice positivo al Coronavirus al tribunale di Napoli. Dopo il caso di due mesi fa, questa volta è capitato ad un giudice che ha lavorato nella Torre B per tutta la scorsa settimana. Pertanto, tutto il personale ed i magistrati che hanno lavorato a piani 11, 12 e 13 dell’edificio dovranno rimanere a casa nella giornata di oggi per far sì che possa avvenire la sanificazione degli ambienti. Si invitano, al fine di ridurre i rischi di contagio, tutti quelli che hanno avuto contatti con il magistrato risultato positivo a contattare il proprio medico.

