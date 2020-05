Costituito il Dipartimento Turismo di Forza Italia: Raffaele Mallardo nominato responsabile regione Toscana

Il senatore Massimo Mallegni si affida all’imprenditore giuglianese per il rilancio del turismo in una delle regioni traino per l’intero comparto italiano





TOSCANA – Il responsabile nazionale del Dipartimento Turismo di Forza Italia, Sen. Massimo Mallegni,nell’ambito della sua attivita’ politica,ha incontrato nella giornata di ieri 12 Maggio 2020 i referenti regionali per discutere,ed analizzare i provvedimenti del Governo ed i relativi documenti analitici del settore turistico – ricettivo,con particolare attenzione alle indicazioni contenute nelle prescrizioni Inail finalizzate alla analisi ed al contenimento dei rischi derivanti dal c.d. Coronavirus – Covid 19.

Il responsabile del settore per la regione Toscana, Raffaele Mallardo, imprenditore alberghiero di Giugliano (Na) con interessi anche in altre aree del paese, ha evidenziato durante il collegamento le gravi lacune e la impossibilità di adempiere compiutamente alle indicazioni riportate nei documenti governativi.

Le già drammatiche conseguenze che hanno portato allo stallo totale derivante dagli adempimenti conseguenti sia alle cosiddette Fasi 1 e Fase 2,hanno di fatto messo in ginocchio l’intero comparto ed in particolar modo il settore alberghiero.

Nessuna attenzione è stata posta ad un settore che da lavoro a migliaia di operatori,al relativo indotto con i conseguenti benefici economici ed occupazionali per l’intero paese.

E’ quindi evidente che gli imprenditori se non immediatamente supportati sia da una reale politica di facilitazione di accesso al credito,sia di semplificazione dei provvedimenti da adottare per la riapertura delle proprie attività,saranno costretti ad alzare bandiera bianca con le facilmente drammatiche conseguenze.

Mallardo, raggiunto dalla nostra redazione ha poi aggiunto: “Contatterò il responsabile del dipartimento in Campania per dare il mio contributo alla regione che mi ha dato i natali. La Campania, come la Toscana ha un ruolo fondamentale per il rilancio del turismo in Italia”

Il Dipartimento Turismo della Regione Toscana di Forza Italia chiede quindi con forza al Governo di rivedere la propria posizione e di modificare con urgenza ogni indicazione formulata,,al fine di non piegare ed affossare definitivamente un settore vitale sia per la regione che per il paese intero.

IL PROFILO DI RAFFAELE MALLARDO