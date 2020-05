Covid 19, Ascierto: “Il vaccino testato anche su donatori sani e tra questi ci sarò anche io”

Ascierto, infatti, ha intuito fin da subito l’efficacia della terapia con il Tocilizumab, un farmaco anti-artrite che “agisce contro il distress respiratorio causato dal Covid-19” ma che, è doveroso sottolinearlo, non funziona contro il Coronavirus. “Da noi è arrivato un ragazzo di 27 anni, positivo al virus, senza patologie, apparentemente sano che era in gravissime condizioni. Lo abbiamo curato con il Tocilizumab in 24-48 ore”. Una sperimentazione, questa avviata dal dottor Ascierto (i cui risultati verranno resi noti nei prossimi giorni dall’Aifa, ndr), che non è passata inosservata né negli Stati Uniti né in Francia.

Ascierto ha precisato: “Non ci interessa avere il primato ma è vero che siamo stati i primi a mettere in piedi una sperimentazione, quella che ci dà il dato con rigore scientifico. Tutto il resto sono impressioni che restano tali”.

