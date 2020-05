Covid 19, Laura perde la vita a 42 anni: aveva vinto per due volte la battaglia contro il cancro

VIGONZA – Laura Segalina è la vittima più giovane del veneziano. Aveva 42 anni e una forza incredibile, per ben due volte aveva vinto la sua battaglia contro il cancro. Ma il male si è ripresentato e forse ce l’avrebbe fatta ancora. Ma purtroppo nulla ha potuto contro il contagio da Covid 19. Laura è spirata martedì sera all’ospedale di Padova. Il lutto colpisce Vigonza, dove Laura da 17 anni gestiva con la sorella Giovanna e il socio Stefano il salone “Ego Parrucchieri”.

“Il 23 marzo mia sorella era stata ricoverata allo Iov, accusava forti mal di testa, il tumore si era ripresentato – racconta Giovanna a il Mattino di Padova- il tampone all’ingresso era negativo e aveva cominciato una terapia. Ma 10 giorni dopo è stata trovata positiva al Coronavirus e non si è potuto continuare con la cura. Non voglio e non mi interessa fare polemiche e ho letto che lo Iov si è scusato ma non sapeva del focolaio. Tra l’altro Laura era in una stanza singola. Io so solo che dal momento in cui l’hanno portata al reparto Covid, all’ottavo piano dell’ospedale civile, e poi agli infettivi, mia sorella ha trovato persone meravigliose che le hanno fatto vivere dei giorni sereni. L’hanno coccolata e massaggiata, la preparavano, le tenevano compagnia. Le hanno portato la brioche e la Coca Cola. Mi chiamavano col suo telefonino e quando non ce la faceva più a rispondere, le facevano partire il collegamento. Li ringrazio anche perché hanno permesso a me al marito di poterle stare vicino in tutta sicurezza”.

