Covid-19, spiagge aperte: in campania si pensa al ‘numero chiuso’

CAMPANIA – Con addosso ancora un senso di perdita per questi surreali ponti di primavera in un’Italia stretta nella morsa del lockdown, cresce la voglia della vacanza estiva agognata da tutti. Ma i dubbi sono ancora tanti l’unica certezza sembra quella di non voler trascorrere le ore in spiaggia chiusi dentro all’ormai box di plexiglas proposto da un’azienda come misura anticontagi.

Mentre si attendono le decisioni del governo sulle riaperture, il mondo balneare, che da solo vanta un terzo dei 470 milioni di presenze turistiche in Italia, chiede regole comuni, ma anche adeguate alle tantissime tipologie di litorali presenti sui quasi ottomila chilometri di coste italiane. E comunque più di un gestore non dimentica il grandissimo sforzo fatto in questi mesi da medici e infermieri e lancia giornate gratis in spiaggia e “voucher per gli angeli” dedicati a chi ha lottato in prima linea il Covid-19.

IN CAMPANIA ALLO STUDIO NUMERO CHIUSO, TEMPERATURA E VARCHI

Rilevazione della temperatura e varchi nel Cilento ma anche numero chiuso e vigili tra i bagnanti in costiera amalfitana. A Maiori assicurano che “non ci saranno tratti di arenili incustoditi”. A Ischia si pensa a piattaforme galleggianti davanti alle spiagge, ‘isole’ per 2/3 persone dotate di lettini e riparate con un tetto di foglie.

