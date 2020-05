Da Lodi ad un B & B di Aversa: sanzionati e “rispediti” al nord

AVERSA – Erano arrivati da Lodi, in Lombardia, con la propria auto e soggiornavano in un bed-breakfast sito in un condominio di via Presidio, ad Aversa. Lo avevano fatto senza autodenunciarsi. A scoprire il loro arrivo, gli agenti del Commissariato di Aversa, giunti sul posto allertati da altri condomini. I due lombardi fermati dagli agenti – come riporta larampa.it – avevano portato due cani in una struttura sanitaria di Pomigliano d’Arco prima di arrivare ad Aversa. I due erano già stati fermati in precedenza nelle vicinanze di Lodi dicendo che dovevano sottoporre i quadrupedi, di razza Bulldog, ad una delicata operazione alle labbra, ma senza specificare dove erano diretti. Su uno dei due fermati, pendeva già un controllo di quarantena disposto dall’Asl territoriale della Lombardia.

Entrambi sono stati sanzionati per inosservanza delle norme anti-contagio e dovranno lasciare Aversa mentre questa mattina la Finanza ha effettuato altri accertamenti sulla struttura che li ospitava.