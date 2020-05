Da lunedì riaperture parrucchieri e negozi: le regole da rispettare

ITALIA – Da lunedì, 18 maggio, ci sarà la riapertura di parrucchieri, barbieri, centri estetici e negozi di abbigliamento.

A 6 giorni dalla riapertura filtrano già le indicazioni delle varie regole che dovranno seguire per la riapertura. Nelle prossime ore, presumibilmente nella giornata di giovedì, verranno rese note le disposizioni dettagliate dell’Inail e del Comitato Tecnico.

Parrucchieri, barbieri e centri estetici

Queste attività, pur riaprendo con qualche settimana d’anticipo rispetto al previsto (1 giugno) dovranno seguire delle regole di sicurezza particolarmente severe. Gli operatori dei centri esteticidovranno indossare visiere di protezioni e camici monouso. Obbligatorio l’uso di mascherine e di gel. Inoltre si lavorerà solo su appuntamento.

Negozi

Come accade già per supermercati ed alimentari, l’ingresso del clienti sarà regolato in base al numero della dimensione del locale.

Bar e ristoranti

I bar potranno tornare al servizio al tavolo ma con percorsi differenziati per i clienti in entrata e in uscita. Sarà inoltre necessario rispettare le distanze di sicurezza. Per quanto concerne i ristoranti, i tavoli dovranno essere sistemati a debita distanza e i menù saranno solo in formato digitale.

