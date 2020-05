Da Napoli a Capri con la droga negli slip: nei guai una 17enne ed un 27enne

NAPOLI/CAPRI – I carabinieri della stazione di Capri hanno denunciato per detenzione di droga a fini di spaccio una ragazza 17enne di origini ucraine e un giovane 27enne napoletano del quartiere di Ponticelli, quest’ultimo già noto alle forze dell’ordine. Sbarcati sul porto di Marina Grande l’altra sera da un traghetto proveniente da Napoli, i due sono stati fermati dai militari dell’Arma nell’ambito dei controlli potenziati per le verifiche delle disposizioni normative contro il coronavirus.

La presenza della coppia ha ovviamente insospettito, dato che le ordinanze attualmente vigenti vietano gli spostamenti tra i comuni tranne quelli per comprovate esigenze lavorative, per motivi di salute e per necessità o urgenza. Perquisiti, i due sono trovati in possesso di 30 grammi di marijuana e un grammo di cocaina. La droga – occultata negli slip della 17enne – è stata sequestrata. Denunciati a piede libero, la minore è stata riaffidata alla madre.