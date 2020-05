Il governatore ha spiegato che “a settembre saranno disposti tamponi per tutto il personale docente e non

De Luca: “A settembre una macchina da guerra per lo screening in tempi rapidi”





CAMPANIA – “Ci stiamo attrezzando per avere, a settembre, una macchina da guerra per lo screening in tempi rapidi e per fare tamponi e test sierologici”. Ad annunciarlo il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della diretta Facebook del venerdì.

Il governatore ha spiegato che “a settembre saranno disposti tamponi per tutto il personale docente e non, altrimenti come possiamo aprire le scuole senza uno screening di massa?”, ha detto retoricamente. De Luca ha anche spiegato che, con l’arrivo dell’autunno “dobbiamo avere il 100 per cento di vaccinati contro l’influenza, lo dico soprattutto agli anziani e ne ho parlato coi pediatri”.

