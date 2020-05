De Luca: “Attività da lunedì dalle 7 alle 23, la ristorazione ripartirà da giovedì”

“Oggi – ha poi continuato De Luca – dovrebbero arrivare le linee guida del governo. Riteniamo che queste siano incompatibili con le nostre attività ristorative e stabilimenti balneari. Se i nostri ristoranti mantenessero la distanza di sicurezza prevista dai protocolli, non aprirebbe nessuno. Il nostro obiettivo è riaprire tutto ma per sempre. Per questo nelle prossime ore, avrò colloqui con i rappresentanti delle Camere di Commercio e associazioni di categorie e pensiamo che sia ragionevole riaprire tutto non lunedì ma giovedì. Faremo un nostro protocollo con misure meno stringenti, pensiamo ad un metro di distanza tra clienti; in questi giorni daremo la possibilità ai commercianti di comprare i pannelli e mettersi in regola. Le altre attività commerciali da lunedì potranno aprire tutte dalle 7 alle 23. Parrucchieri, barbieri ed estetiste dovranno rispettare le linee nazionali”.