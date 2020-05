Decreto Cura Italia: chi può chiedere la sospensione del mutuo

By Giovanna Iazzetta

Non è necessaria la presentazione dell’ISEE

ITALIA – Firmato il tanto atteso decreto “Cura Italia”, una manovra definita “poderosa” che stabilisce le misure a sostegno del Paese, in particolar modo delle categorie che rischiano di subire maggiormente le conseguenze della pandemia Coronavirus.

IL DECRETO “CURA ITALIA” SUI MUTUI

Le misure straordinarie previste dalla manovra riguardano anche chi ha un mutuo prima casa e si trova in questo momento in gravi difficoltà nel sostenere l’impegno economico della rate. A fronte dell’emergenza Coronavirus, la sospensione delle rate di mutui e la sospensione dei prestiti è stata estesa per 9 mesi ai lavoratori autonomi e liberi professionisti, con il potenziamento del Fondo di garanzia e il meccanismo del Fondo solidarietà mutui prima casa, il cosiddetto Fondo Gasparrini.

Potranno accedere al fondo tutti i lavoratori autonomi e liberi professionisti che autodichiarino di avere patito, nel primo trimestre 2020, un calo di fatturato pari ad almeno il 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019. Non sarà necessario allegare al modulo di autocertificazione il modello ISEE e sarà possibile ottenere la sospensione dei mutui “prima casa” di importo sino a 400.000 euro.

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK