Detenuto conficca penna nello zigomo dell’agente: il video choc

NAPOLI – E’ un periodo difficile per la Polizia Penitenziaria, di tutto il territorio nazionale, costretta a tenere sotto controllo troppo spesso la violenza e le trasgressioni dei detenuti.

Hanno, infatti, cominciato a circolare sui social dei video girati, all’inizio dello scorso marzo, periodo di rivolte, all’interno di reparti di Alta Sicurezza all’interno delle prigioni a dimostrazioni di come molti detenuti riescano a far entrare dentro le strutture carcerarie dei telefoni cellulari e a farne uso liberamente.

Nello stesso periodo un agente della penitenziaria, nel carcere di Bancali a Sassari, fu ferito ad uno zigomo con una penna da un detenuto al 41bis, come denunciato anche dal Consigliere Regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli attraverso un video sulla propria pagina Facebook.

“Alla Polizia Penitenziaria va tutta la nostra solidarietà, perché grava su di loro un compito difficilissimo e rischioso, per cui gli agenti vanno sostenuti, difesi e tutelati. Mentre essi rischiano la vita i camorristi, i mafiosi, i boss e molti pericolosi criminali vengano premiati, sono infatti le uniche persone ad aver tratto benefici da questa emergenza coronavirus, nonostante gli ingenti danni, si parla di circa 20 milioni di euro, causasti alle strutture penitenziare durante le rivolte, e i protagonisti di quelle violenze non hanno dovuto versare neanche un centesimo di tasca loro per riparare ai danni. Molti sono stati scarcerati, altri invece sono rimasti in carcere ma godendo di benefici tra i quali l’utilizzo dei telefoni cellulari, con i quali molti di loro, senza dubbio, si sono messi in contatto con il mondo esterno per dare il via ad operazioni illecite. Questa assurda e contraddittoria situazione deve cessare, lo Stato deve combattere la criminalità e non tutelarla e premiarla. Bisogna cambiare registro, serve severità e i boss devono restare in carcere, l’unico posto che gli compete, scarcerarci vuol dire offendere chi ogni giorno combatte contro la mafia e la camorra e i criminali. La situazione nelle carceri della Campania è molto preoccupante.”- sono state le parole del Consigliere Borrelli.

IL VIDEO

