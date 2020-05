By Alessandra Chianese

Detenzione e spaccio di stupefacenti: in manette un 19enne





CASERTANO – Nel corso della mattinata odierna, in Caserta, i carabinieri della sezione radiomobile della locale Compagnia hanno tratto in arresto, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, L. F. cl. 2001, del posto.

I militari dell’Arma a seguito di perquisizione domiciliare hanno rinvenuto sul terrazzo dell’abitazione n.40 gr. di marijuana contenuti all’interno di n.4 barattoli in vetro e n.120 gr. di arbusti della medesima pianta in una bacinella in plastica.

L’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari in attesa di essere giudicato per direttissima.

