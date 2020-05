Diciannove Bandiere Blu per la Campania, brillano le spiagge dopo il lockdown

Le spiagge campane si sono aggiudicate ufficialmente nell’edizione del 2020 un totale di 19 vessilli blu, uno in più con il comune di Vico Equense rispetto allo scorso anno. Il conferimento dei titoli è stato ufficializzato dalla Fee (Federation of Environmental Education), che ogni anno si occupa di assegnare premi alle località europee che si distinguono per la bellezza delle spiagge. “Stavolta – afferma Claudio Mazza, presidente della Fee – celebriamo una Bandiera Blu particolare, ancora più emblematica degli scorsi anni: è un simbolo di ripresa e speranza per il settore balneare del nostro Paese”.

A giocare un ruolo decisivo c’è stata la decontaminazione delle acque durante il periodo di chiusura per l’emergenza Covid-19, e la Campania si conferma così al terzo posto nella classifica generale, dopo Liguria (32 vessilli) e Toscana (20). Il Sud Italia in generale si presenta in crescita del numero di spiagge premiate.

Nella provincia di Napoli si sono distinte le località di Anacapri, Massa Lubrense, Piano di Sorrento, Sorrento e Vico Equense; mentre in quella di Salerno Agropoli, Ascea, Casal Velino, Castellabate, Capaccio, Centola, Ispani, Montecorice, Pisciotta, Pollica, Positano, San Mauro Cilento, Sapri e Vibonati.