Discussione tra vigili e donne senza mascherine: “Cafone ed incivili da denunciare”

By redazione

CAMPANIA – Non le manda a dire il presidente della Regione Campania, nemmeno per quanto riguarda la vicenda della signora strattonata da un vigile a Salerno ed un’altra donna coinvolta nell’episodio. «Le due signore, venute da un Comune della provincia senza mascherina non solo hanno dato prova di cafoneria e di inciviltà, ma pretendevano addirittura di avere ragione. Sono delle cafone». Il governatore della Regione Campania, nel corso del tradizionale appuntamento del venerdì, ha poi ribadito l’appello all’uso “della mascherina e della distanza sociale”.

De Luca, da ex Sindaco della città campana, ha poi ribadito i suoi «complimenti alla polizia municipale di Salerno» ed ha ricostruito la vicenda, resa nota da più di un video diffuso sui social. «Ma sono cose da pazzi – ha aggiunto De Luca – Si sono rifiutate di dare i documenti di identità, si sono messe a imprecare contro le vigilesse che non facevano altro che il proprio dovere a tutela della salute dei bambini, delle mamme e degli anziani». Da qui, l’auspicio dinale: «Mi auguro, ovviamente, che queste due cafone siano denunciate e che siano chiamate a pagare le sanzioni e a pagare anche sul piano penale, insieme con altri signori che hanno inveito contro gli agenti di polizia municipale che facevano nient’altro che il proprio dovere. Mi auguro – ha concluso il presidente De Luca – che il proprio dovere lo facciano tutti. Tutti gli agenti delle polizie municipali, delle forze dell’ordine».

DI SEGUITO ENTRAMBI I VIDEO SULLA VICENDA:

Tensione sul lungomare, donna senza mascherina trascinata dai vigili: Municipale accerchiata Tensione sul lungomare, donna senza mascherina cade trascinata dai vigili: agenti accerchiatiLeggi ➡️ https://bit.ly/3csWgRH Posted by Il Meridiano News on Thursday, May 14, 2020