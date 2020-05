Donna strattonata dai vigili sul lungomare, parla il figlio: Mia madre aveva la mascherina”

SALERNO – Tensione sul lungo mare di Salerno nel pomeriggio di ieri. La giornata calda fuori stagione ha indotto in tanti a stare a godersi un pò di refrigerio sul lungomare di Salerno. Ovviamente in tempi di Covid ci sono regole ben precise da rispettare come il distanziamento sociale l’uso delle mascherine e il divieto di assembramenti.

E i vigili urbani di Salerno proprio in virtù di questi protocolli ha effettuato i propri controlli. Avevano individuato una donna, seduta sulla panchina con un’amica senza mascherina. La situazione è degenerata quando la donna, come si vede dal video, è stata strattonato dall’agente. Gesto che ha causato l’ira dei passanti che hanno inveito contro i vigili.

IL CHIARIMENTO

Andrea, figlio della donna, è intervento alla Radiazza – programma di Radio Marte e condotto da Gianni Simioli – per chiarire la versione dei fatti. Andrea ha dichiarato che la mamma indossava la mascherina e stava passeggiando sul lungo mare. Ad un certo punto ha sentito il bisogno di fermarsi, infatti, lei e l’amica avevano scelto una panchina in un posto appartato, proprio per le norme di sicurezza vigenti. Quando a un certo punto le si è avvicinata il vigile che le ha chiesto come mai non indossasse la mascherina. La donna aveva spiegato che a causa del caldo e non riuscendo a respirare l’aveva tolta. Ma l’agente ha insistito nel dire che doveva multarla.

