Dopo il lockdown riprende la devastazione ambientale: marea nera sul litorale domizio

MONDRAGONE – Una enorme macchia nera che si diffonde lungo il litorale domizio, questa l’immagine che nel tardo pomeriggio è divenuta virale sui social network. Il liquido scuro arriva in mare attraverso il canale Agnena, nei pressi di Mondragone.

Di seguito il post della pagina Facebook Terra Nostrum Trentola Ducenta:

Questo il mostruoso panorama poco fa ore 18:30 dalla foce del canale Agnena nei pressi di Mondragone litorale Domizio. Una marea nera di liquido putrido e nauseabondo si sta riversando in mare. Allucinante, assolutamente e totalmente allucinante. Neanche tre giorni dall’allentamento delle misure restrittive da Covid19 e sta accadendo l’impossibile, cose dell’altro mondo. Criminali senza scrupoli stanno agendo indisturbati, smaltendo tutto ciò che non hanno potuto fare nei mesi scorsi. È una terra di nessuno. Se questa è la fase due dell’uscita dal lockdown, non osiamo immaginare come sarà la fase tre. È una situazione totalmente fuori controllo oltreché pericolosa. Tanto si sapeva già tutto. Tra roghi tossici e sversamenti selvaggi nel mare anche questa estate sarà l’ennesimo fallimento. Estate2020 questo è il mare che ci aspetta.