Dopo un folle inseguimento si schianta contro la volante della Polizia

NAPOLI – Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno intimato l’alt in piazza Di Vittorio a una persona a bordo di un motociclo che procedeva a forte velocità.

Il conducente, alla loro vista, ha accelerato la marcia e si è dato alla fuga ma, dopo un inseguimento, è stato raggiunto in via Comunale Vecchia di Miano dove il motociclo ha impattato contro la volante.

L’uomo ha poi tentato la fuga a piedi per poi essere bloccato e trovato in possesso di 4 involucri di cocaina per un peso complessivo di circa 1 grammo, di 8 involucri di marijuana del peso complessivo di circa 10 grammi e della somma di 665 euro.

Luigi Ferrara, 33enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale nonché danneggiamento; inoltre, l’uomo è stato sanzionato per guida senza patente perché mai conseguita e per aver violato le norme finalizzate a contenere il contagio da Covid19.