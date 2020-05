Dramma a Giugliano, bimbo di 4 anni annega in piscina: inutile la corsa in ospedale





GIUGLIANO – Dramma in fascia costiera a Giugliano, dove un bambino di appena 4 anni, A.C. ha perso la vita in una piscina di un parco di via Ripuaria. La tragedia nel pomeriggio, inutile la corsa in ospedale al Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, il piccolo è arrivato già senza vita.

Sul posto si sono recati i carabinieri della compagnia di Giugliano, che stanno indagando sulla dinamica dell’incidente. Secondo le prime ricostruzioni il piccolo sarebbe finito in acqua cadendo da un balcone mentre non era con i genitori ma con una sorella più grande, sarebbe stata poi proprio questa a prestare i primi soccorsi e a chiamare aiuto. Seguiranno aggiornamenti.