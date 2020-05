Dramma a Napoli: imprenditore in ritardo con i pagamenti si toglie la vita

NAPOLI – Tragedia a Napoli: un imprenditore si è suicidato in seguito alla riapertura della propria azienda, avvenuta due giorni fa. La vittima è Antonio Nagaro, 57enne, residente a Cercola, comune sito nel napoletano: l’uomo si è tolto la vita all’interno dei capannoni della sua ditta, localizzata nel quartiere di San Giovanni a Teduccio.

Il dramma che si è verificato poco dopo la riapertura dell’azienda: probabilmente Antonio non ha retto alle pressioni dovute alla crisi economica, dovendo pagare scadenze, fornitori, stipendi agli operai. Una delle conseguenze negative determinate dall’emergenza Coronavirus: la ditta si occupava di allestimenti di negozi di vario tipo, un’attività che aveva ottime rendite fino a quando non c’è stato il blocco imposto dal Governo. Da quel momento, infatti, le spese ingenti sono diventate difficili da sostenere: questa difficoltà avrebbe spinto l’imprenditore a togliersi la vita.

L’allarme è scattato ieri sera da parte dei familiari, preoccupati che Antonio non fosse ancora tornato a casa: a quel punto, hanno deciso di recarsi in azienda, trovando la sua auto nel parcheggio. L’uomo non rispondeva alle telefonate, motivo per cui sono stati contattati i vigili del fuoco. Questi, giunti sul posto, hanno forzato la serratura e sono entrati all’interno. La scena dinanzi ai loro occhi è stata straziante: il 57enne si è impiccato e ha lasciato una lettera d’addio, sequestrata.

La procura di Napoli ha aperto un’inchiesta.

