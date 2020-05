By Ciro De Liddo

A fare il ritrovamento, i vigili del fuoco che sono intervenuti dopo la richiesta di aiuto dai parenti della vittima che non avevano più ricevuto notizie dalla donna

Dramma in serata, donna ritrovata morta nel suo appartamento: è giallo





AVELLINO – Dramma in serata, donna ritrovata morta nel suo appartamento: è giallo.

Il tragico episodio ha avuto luogo nel centro di Avellino. Una donna, 65enne del posto, è stata trovata priva di vita nel suo appartamento.

A fare il ritrovamento, i vigili del fuoco che era stati allertati dai parenti della donna che non aveva più dato notizie d i sé. I pompieri hanno fatto irruzione nell’appartamento della 65enne, situato al terzo piano di una palazzina in via Cavour, e qui hanno fatto la terribile scoperta.

Subito sono stati allertati gli uomini della Polizia che sono giunti sul luogo dell’accaduto accompagnati dal medico legale. Avviate delle indagini per cercare di capire le cause che si celano dietro al decesso della donna. Si attendono eventuali aggiornamenti.