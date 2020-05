Dramma sul luogo di lavoro: muore un operaio di Afragola

By Alessandra Chianese





CATTOLICA/AFRAGOLA – Tragedia questa mattina a Cattolica, comune sito in Emilia Romagna: un operaio 55enne, originario di Afragola, è rimasto schiacciato da tonnellate di detriti mentre si trovava sul luogo di lavoro. La vittima si stava occupando del muro di contenimento in cemento armato delle Ferrovie dello Stato quando è avvenuto il drammatico incidente.

I vigili del fuoco hanno lavorato per oltre tre ore per tentare di liberare il 55enne ma purtroppo non c’è stato nulla da fare: il suo cadavere è stato recuperato solo intorno alle 14.30.

Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri di Cattolica. Secondo una prima ricostruzione della dinamica dei fatti, la terra sottostante il muro di cemento armato è franata provocando un crollo di detriti: l’operaio è stato letteralmente travolto dal cumulo.

