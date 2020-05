Droga nascosta nel portaoggetti del bracciolo dell’auto: arrestato 34enne

By Giovanna Iazzetta





NAPOLI – Ieri mattina gli agenti del Commissariato San Giovanni- Barra, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno controllato in corso San Giovanni un’autovettura con un uomo a bordo.

I poliziotti hanno rinvenuto nell’auto, nascosto nel portaoggetti del bracciolo, un panetto di hashish per un peso di circa 100 grammi.

V.A., 34anne originario di Cercola, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

COMUNICATO STAMPA

