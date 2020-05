Emergenza Coronavirus, il comune di Qualiano istituisce uno sportello telefonico di ascolto

QUALIANO – Considerate che le limitazioni alla vita sociale adottate in forma precauzionale per evitare il diffondersi del contagio da Covid-19 determinano ripercussioni non solo sullo stile di vita, ma anche di natura emotiva e psicologica soprattutto per i soggetti più deboli e fragili, l’amministrazione comunale di Qualiano ha deciso di offrire un servizio di sportello telefonico di ascolto e sostegno pedagogico per superare paure, ansie e sostenere i cittadini in questo momento così difficile.

Preso atto della disponibilità di APEI (associazione pedagogisti ed educatori italiani) a garantire, a titolo volontario e gratuito il funzionamento di tale sportello di ascolto e sostegno e ravvisata la necessità di procedere all’attivazione con la massima urgenza, affida a quest’ultima l’attivazione sperimentale dello sportello che avrà decorrenza immediata e la durata dello stesso sarà modulata in relazione alla durata dell’emergenza Coronavirus.

L’’Amministrazione comunale ritiene necessario ed opportuno per aiutare i cittadini a superare paure e ansie da Coronavirus, sostenerli attraverso l’attivazione di un supporto di ascolto pedagogico al telefono – dichiara l’assessore ai servizi sociali Principia De Rosa che ribadisce – L’attivazione dello sportello non comporta l’assunzione di alcun onere economico per il Comune.