MILANO – Ennesima aggressione a Vittorio Brumotti: colpito alla testa con un bastone mentre riprende spaccio

L’aggressione ha avuto luogo nei pressi di Piazza Venezia, a Milano, nel pomeriggio di ieri. Vittorio Brumotti, inviato della nota trasmissione Mediaset “Striscia la Notizia”, era in bici a fare riprese nella zona di spaccio del capoluogo lombardo.

Proprio mentre si trovava nei giardinetti a riprendere lo spaccio, il 39enne è stato colpito alla testa con un bastone. Subito, l’inviato è stato soccorso dai paramedici del 118 e portato in codice verde all’ospedale Niguarda dove è stato visitato e medicato.

Fortunatamente per Brumotti non ci sono state conseguenze gravi tanto che lo stesso ciclista ha voluto rassicurare attraverso un video le persone che lo seguono. “Mi hanno colpito al volto, a livello della mascella, con violenza e ho perso per qualche minuto coscienza – ha raccontato – Ma per fortuna adesso sto bene”.

“Hanno provato ancora una volta a intimidirmi – ha concluso Brumotti – ma anche questa volta non mi fermo”.

IL VIDEO DELL’AGGRESSIONE E LE PAROLE DI BRUMOTTI

FONTE FOTO SFONDO: CORRIERE.MILANO

