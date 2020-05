Incendio ad Acerra

🔥 ENNESIMO INCENDIO NEL NAPOLETANO: A FUOCO UN'AZIENDA BUFALINA LEGGI ➡️ https://bit.ly/3dThsR2Fonte video: pagina Facebook "Volontari Antirogi Acerra"

Posted by Il Meridiano News on Sunday, May 17, 2020